Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) ile yapılan sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) arasında Milli Takımlar ana sponsorluğu kapsamında iş birliği anlaşması imzalandı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella federasyonun Riva'daki teslslerinde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları:

"CUMHURBAŞKANIMIZIN VİZYONU DOĞRULTUSUNDA TOGG GİBİ GÜZEL BİR MARKA YARATILDI"

"Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Togg gibi güzel bir marka yarattılar. İnşallah, Dünya Kupası'nda Amerika'da Togg'lara bineriz."

Vincenzo Montella'nın açıklamaları:

"BİRLİKTE TARİH YAZACAĞIZ"

2.5 yıl sonra İstanbul'da bir milli maç oynayacağız ve bir süreliğine takımlar arası rekabeti bir kenara bırakacağız. Perşembe günü tek bir bayrak altında olacağız, tüm stat da bize destek olacak. Rakiplerimiz, böylesine gururlu bir ülkeyi karşısına almanın ne olduğunu anlayacak. Ümit ediyorum ki, önemli tarih sayfaları yazacağız birlikte.