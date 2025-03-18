Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın sona ermesinin ardından PFDK sevkleri belli oldu. 4 büyükler PFDK'ya sevk edildi.

İşte o sevkler:

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 14.03.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 15.03.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 15.03.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü futbolcusu MELİH BOSTAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 16.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 15.03.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ futbolcusu DENİZ TÜRÜÇ'ün 15.03.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca16.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 15.03.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve Ek-1 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü idarecisi MUHİTTİN SANDIKÇI'nın 16.03.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-SİPAY BODRUM FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 18.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü futbolcusu FRANCISCO JAVIER CALVO QUESADA'nın 16.03.2025 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 17.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- İKAS EYÜPSPOR Kulübü teknik sorumlusu KEREM YAVAŞ'ın 16.03.2025 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 17.03.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 16.03.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- REEDER SAMSUNSPOR Kulübü'nün 16.03.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ERAY YAZGAN'ın 17.03.2025 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.