İtalya Serie A ekibi Lazio, Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele-Bashiru'nun 3.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullandı. İşte detaylar...

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio sezon başında Atakaş Hatayspor'dan satın alma opsiyonu ile Dele Bashiru'yu kiralamıştı.

24 yaşındaki futbolcu sergilediği performansla Lazio'da göze girmeyi başardı.

Son olarak Lazio'dan futbolcu hakkında kritik karar geldi. İtalyan ekibi 24 yaşındaki orta sahanın 3.45 milyon euroluk opsiyonunu kullandı.

Hatayspor, Sheffield Wednesday'dan bedelsiz transfer ettiği Dele-Bashiru için toplamda 5.5 milyon euro kar elde etmiş oldu.

Futbolcunun Lazio ile olan sözleşmesi 2028 yazına kadar olacak. Dele-Bashiru, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 24 karşılaşmada 5 gol attı ve 2 asist yaptı.