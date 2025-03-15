İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Villarreal sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da 28. haftada Villarreal ile Real Madrid mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Villarreal - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Villarreal - Real Madrid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villarreal - Real Madrid maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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