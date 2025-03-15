İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Real Valladolid sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Valladolid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Real Valladolid - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da 28. haftada Real Valladolid ile Celta Vigo mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Valladolid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Valladolid - Celta Vigo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Valladolid - Celta Vigo maçı 15 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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