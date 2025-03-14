Nice - Auxerre maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 26. haftasında Nice sahasında Auxerre'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Auxerre maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

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Fransa Ligue 1'de 26. haftada Nice ile Auxerre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Auxerre maçı 14 Mart Cuma günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından yayınlanacak.

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