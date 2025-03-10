West Ham-Newcastle maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de 28. hafta heyecanı devam ediyor. West Ham-Newcastle karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada iki takım da kazanmak isterken, maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, West Ham-Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2025- 11:38