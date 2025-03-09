İspanya La Liga'nın 27. haftasında R.Sociedad-Sevilla karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki R.Sociedad-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İspanya La Liga'da 27. haftada R.Sociedad-Sevilla mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, R.Sociedad-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

R.SOCIEDAD-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN?

La Liga'nın 27. haftasında oynanacak R.Sociedad-Sevilla maçı 9 Mart Pazar günü saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.