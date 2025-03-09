Reims-AJ Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Reims-AJ Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Reims-AJ Auxerre 25. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims-AJ Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.03.2025- 11:43