Merkez Hakem Kurulu, dikkat çeken bir etkinliğe imza attı. İşte MHK'nın 'Empati maçı' organizasyonu...

Merkez Hakem Kurulu, dikkat çeken bir etkinliğe imza attı.

MHK'dan yapılan paylaşımda, "Sahada roller değişti, empati gücümüz arttı! Teknik direktörlerimiz hakem, hakemlerimiz futbolcu, program sunucuları ise teknik direktör oldu. Futbolun odak noktasına bugün empatiyi ekledik." ifadelerine yer verildi.