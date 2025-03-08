İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada Southampton'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Liverpool'un galibiyet golleri Mohamed Salah (2) ve Darwin Nunez'den geldi. Southampton'ın tek sayısını ise Will Smallbone kaydetti.

Bu sonuçla Liverpool 70 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Southampton ise 9 puanla son sırada kaldı.

SALAH TARİHE GEÇTİ

Mohamed Salah, Southampton karşısında attığı golle tarihi bir başarıya daha imza attı.

Yıldız futbolcu, kulüp tarihinde tüm zamanların en skorer futbolcuları listesinde Gordon Hodgson'ı geride bırakıp üçüncü sıraya yerleşti. Salah, Liverpool formasıyla 390 maçta 243 gole ulaştı.