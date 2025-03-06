Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, Galatasaray, Sipay Bodrum FK, İskenderunspor ve Göztepe'nin yer aldığı kurada, Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Büyük bir heyecanla takip edilen organizasyonda derbinin ne zaman oynanacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte derbi hakkında öne çıkan bilgiler...

Türkiye'nin en prestijli futbol organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) çeyrek final heyecanı başlıyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle eşleşmeler belli oldu. Çekilen kura sonucunda Fenerbahçe ile Galatasaray, çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler kupayı müzesine götürme hedefiyle sahada olacak. Tarihi rekabetin bir kez daha sahne alacağı bu büyük karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE-GALATASARAY ZTK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçı 1, 2 veya 3 Nisan'da oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak derbide kazanan takım yarı finale çıkacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçı ATV veya ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu:

Trabzonspor - Sipay Bodrum FK

Tümosan Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerinin ardından turu geçecek takımların rakipleri de belli oldu. Buna göre, Trabzonspor-Sipay Bodrum FK maçının galibi ile Beşiktaş-Göztepe maçının kazananı karşı karşıya gelecek.

Tümosan Konyaspor-İskenderunspor eşleşmesinin kazananı ile Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin galibi yarı final mücadelesinde kozlarını paylaşacak.