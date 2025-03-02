Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Marsilya - Nantes 24. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de 24. haftada Marsilya - Nantes kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Nantes maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Marsilya - Nantes NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Nantes maçı 2 Mart Pazar günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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