Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Lyon - Brest 24. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de 24. haftada Lyon - Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lyon - Brest NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Brestmaçı 2 Mart Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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