Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Werder Bremen - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Werder Bremen - Wolfsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Werder Bremen - Wolfsburg maçı 1 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Sports MAX 2 ve TiviBu Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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