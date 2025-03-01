Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig sahasında Mainz'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Leipzig - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Leipzig ile Mainz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leipzig - Mainz MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leipzig - Mainz maçı 1 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da beIN Sports MAX 1 ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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