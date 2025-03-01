İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Girona sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Girona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da 23. haftada Girona ile Celta Vigo mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Girona - Celta Vigo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Celta Vigo maçı 1 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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