İspanya Kral Kupası yarı finali | Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası yarı finali | Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası’nda yarı final mücadelesinde final bileti için sahaya çıkacak olan Real Sociedad ve Real Madrid, kritik maçta kozlarını paylaşacak. Kupada iddiasını sürdüren iki ekip kupa için mücadele edecek. Peki, Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.02.2025- 14:31