Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Çorum FK, kendi sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti.
41'inci dakikada Çorum FK'nın kullandığı köşe vuruşunda Abdullah Güler kafa ile topu arka direğe gönderdi. Savunmadan ileri çıkan Taha Rençber de meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 sonuçlandı.
48'inci dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Arda Işık kaleci Ahmet Said ile karşı karşıya kaldı. Yerden köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1
77'nci dakikada sol kanattan gelişen Çorum FK atağında Emin Arslan'ın ceza sahası yan çizgisine gelmeden yerden arka direğe gönderdiği topla buluşan Abdullah Güler'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
Karşılaşma Çorum FK'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
GOLLER: Dk. 41 Taha İbrahim Rençber, Dk. 77 Abdullah Güler (Çorum FK), Dk. 48 Arda Işık (Boluspor)
SARI KARTLAR: İsmailcan Kabataş, Halil İbrahim Atalay (Çorum FK), Mesutcan Nakaş (Boluspor)