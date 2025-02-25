Wolverhampton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Wolverhampton sahasında Fulham'ı konuk edecek. İki takım da sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Wolverhampton ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Wolverhampton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wolverhampton - Fulham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton - Fulham maçı 25 Şubat Salı günü saat 22.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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