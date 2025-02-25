Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Hilal Riyadh sahasında Al Kholood'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Hilal Riyadh - Al Kholood maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal Riyadh - Al Kholood maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Hilal Riyadh ile Al Kholood karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Hilal Riyadh - Al Kholood maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal Riyadh - Al Kholood MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Hilal Riyadh - Al Kholood maçı 25 Şubat Salı günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.