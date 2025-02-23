Como-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Como sahasında Napoli'yi konuk edecek. Antonio Conte ile bu sezon şampiyonluğa oynayan Napoli maçı kazanması durumunda 59 puanla birinci sıraya yükselecek. İki takım da kritik karşılaşmayı kazanmak isterken, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2025- 12:21