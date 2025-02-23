Cagliari-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Cagliari sahasında Juventus'u konuk edecek. İki takım da kritik karşılaşmayı kazanmak isterken, Kenan Yıldız'ın da ilk 11'de yer alması bekleniyor. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 23.02.2025- 16:10 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025- 16:10