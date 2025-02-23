Cagliari-Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 26. haftada Cagliari sahasında Juventus'u ağırlayacak. Kritik karşılaşmada Kenan Yıldız'ın da ilk 11'de oynaması bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CAGLIARI-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Cagliari-Juventus maçı 23 Şubat Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...
ASpor CANLI YAYIN