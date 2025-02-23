Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Bayern Münih ile E.Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bayern Münih - E.Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. haftada Bayern Münih ile E.Frankfurt karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bayern Münih - E.Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MUNIH - E.FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - E.Frankfurt maçı 23 Şubat Pazar günü saat 19.30'da beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.