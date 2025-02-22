İngiltere Premier Lig’in 26. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alacak. Aston Villa evinde Chelsea'yi konuk edecek. İki ekip de kritik karşılaşmadan üç puanla ayrılmak istiyor. Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti almak için mücadele ederken, deplasmanda hata yapma lüksü bulunmuyor. Londra ekibi, Cole Palmer’ın önderliğinde hücumda etkili olmayı planlıyor. deplasman ekibi, sahadan galibiyetle ayrılarak geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. 25 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Chelsea, 43 puanla 6. sırada yer alıyor. Son 5 maçını da kazanamayarak taraftarını üzen Aston Villa, iç saha avantajını kullanarak bu kötü seriye son vermek istiyor. 39 puanla 9. sırada bulunan ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Peki, Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Aston Villa-Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Aston Villa sahasında Chelsea'yi konuk edecek. İki ekip de bu önemli maçtan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Son lig maçını kaybederek 43 puanla 6. sıraya gerileyen Chelsea, Şampiyonlar Ligi bileti için kritik bir viraja giriyor. Enzo Maresca yönetiminde sezona güçlü bir şekilde başlayan Londra ekibi, kritik maçta galibiyetini alarak üst sıra takibini sürdürmek istiyor. Cole Palmer önderliğinde hücum hattında etkili olmayı hedefleyen Chelsea'nin ilk 11'inde hangi isimlerin sahaya çıkacağı büyük merak konusu. Son 5 lig maçını da kazanamayan Brighton, taraftarı önünde kötü gidişata son vermek istiyor. 39 puanla 9. sırada yer alan ev sahibi ekip, iç saha avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Peki, Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ASTON VILLA-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında oynanacak Aston Villa-Chelsea maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

ASTON VILLA-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.