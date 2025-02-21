Rennes-Reims maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Rennes-Reims maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Rennes sahasında Reims'i konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rennes-Reims maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2025- 16:50