Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair konuşan Hacıosmanoğlu, ölene kadar Başkan Erdoğan'ın askeri olmaya devam edeceğini söyledi.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları:

"Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, Hacıosmanoğlu da onun dümen suyuna girdi." diye akılları sıra bizi Cumhurbaşkanımızla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar! Ben defalarca "Allah benim ömrümden alsın, Cumhurbaşkanımıza versin!" demiş biriyim. Onun emperyalist güçlerle verdiği mücadelenin şahidiyim. Ölene kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri olmaya devam edeceğim."