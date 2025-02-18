Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçında Benfica 1-0 kazandığı maçın rövanşında Monaco'yu konuk etti.
Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu takımının ilk golünü kaydetti.
Milli futbolcumuz bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. golünü kaydetti.
Bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü'de takımının 3. golüne imza attı.
Benfica zorlu maçta Monaco ile 3-3 berabere kalarak son 16'ya kaldı.
#UCL | Kerem Aktürkoğlu, suskunluğunu Şampiyonlar Ligi sahnesinde bozuyor! Pavlidis çevirdi Kerem bitirdi!⚽️ pic.twitter.com/mvOMvHyUnX— TRT Spor (@trtspor) February 18, 2025
#UCL | Şampiyonlar Ligi'nde bizim çocukların gecesi! Bu kez Orkun Kökçü sahnede! Benfica, Orkun'un golüyle turun kapsını aralıyor!⚽️ pic.twitter.com/B7OrqVlOT2— TRT Spor (@trtspor) February 18, 2025