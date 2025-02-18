Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü turu getirdi! Benfica 3-3 Monaco | MAÇ SONUCU - ÖZET

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü turu getirdi! Benfica 3-3 Monaco | MAÇ SONUCU - ÖZET

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçında Benfica 1-0 kazandığı maçın rövanşında Monaco'yu konuk etti. Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün gol kaydettiği maçta mücadele 3-3 sona erdi. Bu sonucun ardından Benfica son 16'ya yükseldi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2025- 23:31 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025- 01:01