İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Liverpool 2-1'lik skorla kazandı.

Liverpool 15. dakikada Luis Diaz ile öne geçti. 37. dakikada Salah penaltıdan attığı golle durumu 2-0 yaptı ve ilk yarı Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Wolverhampton, 67. dakikada Matheus Cunha'nın attığı golle birlikte durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi.

Maçta başka gol olmadı ve Liverpool sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Liverpool, 60 puana yükseldi. Premier Lig'de küme düşme hattında yer alan Wolverhampton ise 19 puanda kaldı.