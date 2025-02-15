Santa Clara-Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz Ligi'nin 22. haftasında Santa Clara-Benfica'yı konuk edecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün sahne alacağı kritik maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşma öncesi yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Benfica, güçlü rakibi karşısında galibiyet almak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Santa Clara-Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dikkat çeken detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.02.2025- 18:20 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025- 18:20