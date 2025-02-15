Santa Clara-Benfica maçını canlı takip etmek için tıkla
Portekiz Ligi'nin 22. haftasında Santa Clara sahasında Benfica'yı konuk edecek. Di Maria, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi isimlerin sahne alacağı maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Oynadığı son 5 lig maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Benfica 47 puanla 2. sıraya gerilerken, kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, Santa Clara-Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
SANTA CLARA-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Portekiz Ligi'nin 22. haftasında oynanacak Santa Clara-Benfica maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak.
SANTA CLARA-BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Santa Clara-Benfica maçı S Sport Plus ve Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.