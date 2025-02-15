Marsilya - Saint-Etienne maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Marsilya sahasında Saint-Etienne'yi konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamlayan ekipler, sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Saint-Etienne maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Marsilya - Saint-Etienne maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 22. haftada Marsilya ile Saint-Etienne kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya - Saint-Etienne maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Marsilya - Saint-Etienne NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Saint-Etienne maçı 15 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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