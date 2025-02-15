İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Fulham, evinde Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Premier Lig'in 25. haftasında Fulham, sahasında Nottingham Forest'ı konuk etti. Craven Cottage'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Maçın henüz 15. dakikasında Emile Smith-Rowe, Fulham'ı öne geçiren golü kaydetti. Ancak konuk ekip Nottingham Forest, 37. dakikada Chris Wood'un attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda Fulham baskısını artırırken 62. dakikada Calvin Bassey'nin golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fulham sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Nottingham Forest 47 puanda kalırken, Fulham puanını 39'a yükseltti.