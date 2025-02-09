Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Lyon ile Reims 21. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de 21. haftada Lyon ile Reims kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Reims maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - REIMS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Reims maçı 9 Şubat Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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