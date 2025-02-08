Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach sahasında Eintracht'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Borussia Mönchengladbach - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach - Eintracht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Eintracht kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - EINTRACHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach - Eintracht maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 20.30'da beIN Sports 3 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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