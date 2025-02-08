Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Akhdoud sahasında Al Ettifaq'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Akhdoud - Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Akhdoud - Al Ettifaq maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Akhdoud ile Al Ettifaq karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Akhdoud - Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AKHDOUD - AL ETTIFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Akhdoud - Al Ettifaq maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 18.40'ta oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.