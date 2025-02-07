Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Orubah sahasında Al Wehda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Orubah - Al Wehda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Orubah - Al Wehda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Orubah sahasında Al Wehda'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Orubah - Al Wehda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ORUBAH - AL WEHDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Orubah - Al Wehda maçı 7 Şubat Cuma günü saat 16.05'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.