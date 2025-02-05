İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Newcastle United, Arsenal'i 2-0 mağlup ederek adını finale yazdıran taraf oldu.

İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş maçında Newcastle United ile Arsenal karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Newcastle 2-0'lık skorla kazandı.

Newcastle'a galibiyeti getiren goller 19. dakikada Jacob Murphy ve 52. dakikada Anthony Gordon'dan geldi. İlk maçı da 2-0 kazanan Newcastle, bu sonuçla birlikte adını Lig Kupası finaline yazdırdı.

Newcastle'ın finaldeki rakibi Liverpool - Tottenham eşleşmesinin galibi olacak. İki ekibin ilk maçını 1-0'lık skorla evinde Tottenham kazanmıştı.

Wembley'in ev sahipliği yapacağı final maçı 16 Mart'ta oynanacak.