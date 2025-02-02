Real Betis - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Real Betis sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Betis - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Real Betis - Athletic Bilbao maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Betis sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Betis - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL BETIS - ATHLETIC BILBAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Betis - Athletic Bilbao maçı 2 Şubat Pazar günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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