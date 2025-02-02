Alvaro Morata kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Roma - Napoli maçı ne zaman?
💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
💲DOLAR NE KADAR OLDU?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Al Musrati ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı Beşiktaş'ta Al Musrati ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı 11:31
G.Saray Morata'yı KAP'a bildirdi! G.Saray Morata'yı KAP'a bildirdi! 11:04
Talisca'nın forma giyeceği ilk maç belli oldu! Talisca'nın forma giyeceği ilk maç belli oldu! 10:32
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı bilgileri Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı bilgileri 10:07
G.Saray, Gaziantep FK'ya konuk oluyor! G.Saray, Gaziantep FK'ya konuk oluyor! 09:36
Transferde De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor Transferde De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor 09:18
Daha Eski
"Bir kaleciden fazlası!" "Bir kaleciden fazlası!" 08:59
İşte Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i İşte Mourinho'nun Çaykur Rizespor maçı 11'i 00:25
Beşiktaş'tan İtalya'ya transfer çıkarması! Beşiktaş'tan İtalya'ya transfer çıkarması! 00:14
F.Bahçe'ye Fransız sol bek! F.Bahçe'ye Fransız sol bek! 23:38
İtalyanlar duyurdu! Saint-Maximin F.Bahçe'den ayrıldı İtalyanlar duyurdu! Saint-Maximin F.Bahçe'den ayrıldı 22:40
Icardi İstanbul'a döndü Icardi İstanbul'a döndü 22:40