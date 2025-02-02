İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Arsenal sahasında Manchester City'i konuk etti. Londra ekibi rakibini 5-1 mağlup ederek Liverpool'u takibini sürdürdü.

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City ile karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Martin Odegaard, 56. dakikada Thomas Partey, 62. dakikada Myles Lewis-Skelly, 76. dakikada Kai Havertz ve 90+3. dakikada Ethan Nwaneri kaydetti.

Manchester City'nin tek golü ise 55. dakikada Erling Haaland'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal, 50 puana yükseldi.

Manchester City ise ligde 6 maç sonra ilk kez kaybetti ve 61 puanda kaldı.