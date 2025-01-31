Fatih Terim seri yakalamak istiyor: Al Ettifaq - Al Shabab maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 18. haftasında Al Ettifaq sahasında Al Shabab'ı konuk edecek. Fatih Terim ile 5. lig maçına çıkacak olan ev sahibi takım, son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Şampiyonlar Kupası çeyrek final maçında Al Fayha'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselen Terim'in öğrencileri, aynı başarıyı ligde de göstermeyi amaçlıyor. Podence, Hamdallah ve Carrasco gibi isimlerle gol ya da goller arayacak Al Shabab'ta hangi isimlerin 11'de olacağı ise merak ediliyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Al Ettifaq ise güçlü rakibi karşısında kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Peki, Al Ettifaq - Al Shabab maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte dikkat çeken notlar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2025- 13:50 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025- 13:50