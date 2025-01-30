Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Orubah sahasında Al Ahli Jeddah'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Orubah - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Orubah - Al Ahli Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Orubah ile Al Ahli Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseverler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Orubah - Al Ahli Jeddah ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ORUBAH - AL AHLI JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Orubah - Al Ahli Jeddah maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AL ORUBAH - AL AHLI JEDDAH MAÇI CANLI İZLE