Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Nice ile Marsilya 19. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nice - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 19. haftada Nice ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - MARSILYA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Marsilya maçı 26 Ocak Pazar günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

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