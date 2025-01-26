Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Le Havre ile Brest 19. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Le Havre - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 19. haftada Le Havre ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Le Havre - Brest maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LE HAVRE - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Le Havre - Brest maçı 26 Ocak Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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