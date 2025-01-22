Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yarışının epey uzağında kalan Borussia Dortmund'da teknik direktör Nuri Şahin ile yollar ayrıldı. Sezon başında Edin Terzic'in yerine göreve getirilen Nuri Şahin, 27 maç takımın başında kaldı. Bu maçların 12'sini kazanmayı başaran Nuri Şahin ve öğrencileri, 4 maçta beraberlik, 11 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Nuri Şahin, Alman ekibiyle 1,48 puan ortalaması tutturdu.

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