Real Madrid - Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İspanya La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid sahasında Las Palmas'ı konuk edecek. Atletico Madrid'in kaybettiği, Barcelona'nın berabere kaldığı haftada hata yapmak istemeyen eflatun-beyazlılar, mücadeleyi kazanarak liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona'ya 5-2 kaybeden Real Madrid, taraftarı önünde yaralarını sarmak istiyor. Kral Kupası'nda Celta Vigo'ya karşı forma giyen ve 2 asist yapan Arda Güler'in lig maçında forma giyip giymeyeceği ise maç saatinde belli olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Peki, Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
REAL MADRID - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Las Palmas maçı 19 Ocak Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.
REAL MADRID - LAS PALMAS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid - Las Palmas maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
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