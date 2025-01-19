Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Real Madrid sahasında Las Palmas'ı konuk edecek. Atletico Madrid'in kaybettiği, Barcelona'nın berabere kaldığı haftada hata yapmak istemeyen eflatun-beyazlılar, mücadeleyi kazanarak liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. İspanya Süper Kupa final maçında Barcelona'ya 5-2 kaybeden Real Madrid, taraftarı önünde yaralarını sarmak istiyor. Kral Kupası'nda Celta Vigo'ya karşı forma giyen ve 2 asist yapan Arda Güler'in lig maçında forma giyip giymeyeceği ise maç saatinde belli olacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Madrid - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.01.2025- 15:50 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025- 15:50