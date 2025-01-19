Bursaspor taraftarı Filistin'i yalnız bırakmadı!

TFF 3. Lig'in 20. haftasında Düzcespor'u ağırlayan Bursaspor'da maç öncesi tribünler dikkat çekti. Tribünleri dolduran yeşil beyazlı taraftarlar, yaptıkları koreografi ile Filistin'e destek verdi.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
🟢⚪️ Bursaspor'u taraftarı yine yalnız bırakmadı 🏟️ 3. Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlı takım, Düzcespor'u konuk etti. 🇵🇸 Tribünleri dolduran Bursaspor taraftarı, maç öncesinde yaptıkları koreografi ile Filistin'e destek verdi. pic.twitter.com/Ce1vecu0wc— AA SPOR (@aa_spor) January 19, 2025