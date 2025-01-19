Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Angers ile AJ Auxerre 18. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - AJ Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Angers - AJ Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 18. haftada Angers ile AJ Auxerre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - AJ Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS- AJ AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - AJ Auxerre maçı 19 Ocak Pazar günü saat 19.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports beIN Connect ekranlarından yayınlanacak.

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