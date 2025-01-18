Getafe - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İspanya La Liga'nın 20. haftasında Getafe sahasında Barcelona'yı ağırlayacak. Süper Kupa final maçında Real Madrid'i 5-2 yenerek El Clasico tarihine geçen, ardından Kral Kupası son 16 turunda Real Betis'i 5-1 mağlup eden Hans Flick'in öğrencileri dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı başarıları ligde de göstermek isteyen Katalan ekibi son oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alabildi. Ligde alınan üst üste başarısız sonuçların ardından liderlik koltuğundan 3. sıraya kadar gerileyen Barcelona, Getafe deplasmanında kazanarak tekrar liderliğe oynamayı amaçlıyor. Raphinha, Lamine Yamal ve Robert Lewandowski gibi önemli futbolcularıyla etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Katalan ekibi, 38 puanla 3. sırada yer alıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Getafe - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GETAFE - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Getafe - Barcelona maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak.
GETAFE - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Getafe - Barcelona maçı EXXEN, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
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