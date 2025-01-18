Getafe - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Getafe sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Süper Kupa final maçında Real Madrid'i 5-2 yenerek El Clasico tarihine geçen, ardından Kral Kupası son 16 turunda Real Betis'i 5-1 mağlup eden Hans Flick'in öğrencileri dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı başarıları ligde de göstermek isteyen Katalan ekibi son oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alabildi. Ligde alınan üst üste başarısız sonuçların ardından liderlik koltuğundan 3. sıraya kadar gerileyen Barcelona, Getafe deplasmanında kazanarak tekrar liderliğe oynamayı amaçlıyor. Raphinha, Lamine Yamal ve Robert Lewandowski gibi önemli futbolcularıyla etkili bir oyun ortaya koymayı hedefleyen Katalan ekibi, 38 puanla 3. sırada yer alıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Getafe - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2025- 17:31 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025- 17:31