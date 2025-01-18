Erzurumspor 2-0 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 20. haftasında Erzurumspor FK sahasında Bandırmaspor ile kozlarını paylaştı. Bu mücadeleden Erzurumspor 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.01.2025- 15:45